В Херсоні тимчасово припинили рух тролейбусів: в чому причина

"Повідомляємо, що знову у результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі не має можливості вивести тролейбуси на маршрути", - пише Мрочко.

За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації, найближчим часом фахівці КП "Херсонелектротранс" проведуть роботи з відновлення мережі. Після усунення пошкоджень тролейбуси вийдуть на лінії.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 22 грудня, терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок обстрілів 6 людей дістали поранення, серед яких 85-річна жінка. В ОВА показували наслідки артилерійських ударів ворога по житлових кварталах Херсону.