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В Херсоні тимчасово припинили рух тролейбусів: в чому причина

Фото: в Херсоні тимчасово припинили рух тролейбусів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нічного обстрілу терористів у Херсоні пошкоджено контакту мережу. Рух тролейбусів тимчасово припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Повідомляємо, що знову у результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі не має можливості вивести тролейбуси на маршрути", - пише Мрочко. 

За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації, найближчим часом фахівці КП "Херсонелектротранс" проведуть роботи з відновлення мережі. Після усунення пошкоджень тролейбуси вийдуть на лінії. 

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 22 грудня, терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 439 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області. 

Внаслідок обстрілів 6 людей дістали поранення, серед яких 85-річна жінка. В ОВА показували наслідки артилерійських ударів ворога по житлових кварталах Херсону

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