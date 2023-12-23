В Херсоне временно прекратили движение троллейбусов: в чем причина

В результате ночных обстрелов террористов в Херсоне повреждена контактная сеть. Движение троллейбусов временно приостановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
"Сообщаем, что снова в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты", - пишет Мрочко.
По словам начальника Херсонской городской военной администрации, в ближайшее время специалисты КП "Херсонэлектротранс" проведут работы по восстановлению сети. После устранения повреждений троллейбусы выйдут на линии.
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 22 декабря, террористы совершили 83 обстрела по территории региона. В общей сложности было выпущено 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. Враг целил в жилые кварталы населенных пунктов области.
В результате обстрелов 6 человек получили ранения, среди которых 85-летняя женщина. В ОВА показывали последствия артиллерийских ударов врага по жилым кварталам Херсона.
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