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В Херсоне временно прекратили работу лифтов: в горсовете объяснили причину

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Среда 14 декабря 2022 17:02
В Херсоне временно прекратили работу лифтов: в горсовете объяснили причину Фото: в Херсоне временно прекратили работу лифтов (freepik)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне из-за регулярных обстрелов временно приостанавливают работу лифтов. В то же время, приказ не будет распространяться на медицинские учреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Херсонского городского совета.

"В Херсоне временно приостанавливают работу лифтов. Это касается многоэтажек и общественных зданий, кроме медицинских учреждений. Соответствующий приказ подписала начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая", - пишет пресс-служба горсовета.

Отмечается, что из-за опасной ситуации в городе и регулярных вражеских обстрелов невозможно обеспечить техническое обслуживание и эксплуатацию лифтов.

"Приказ действует до завершения военного положения или к изданию приказа об утрате действия данного приказа", - добавляет горсовет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне в результате очередных обстрелов вспыхнул масштабный пожар в одном из районов города.

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