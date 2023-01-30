У Херсоні та Очакові під час тривоги пролунали вибухи

Вранці 30 січня під час повітряної тривоги у південних областях України вибухи пролунали у Херсоні та Очакові (Миколаївська область).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення місцевих Telegram-каналів.
Вибухи в обох містах пролунали майже в один час. На даний момент немає інформації про "прильоти" та руйнування.
Також про причини вибухів поки не повідомляла місцева влада.
За кілька хвилин до вибухів у Telegram-каналах Миколаївської області почали писати про загрозу ударів із реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 30 січня російські війська вкотре обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Внаслідок атаки є руйнування.
Також ми писали, що минулої доби окупанти не припиняли обстріли Харківської області. Внаслідок чого загинула цивільна, ще троє поранено.
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