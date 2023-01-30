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У Херсоні та Очакові під час тривоги пролунали вибухи

Фото: у Херсоні та Очакові під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 30 січня під час повітряної тривоги у південних областях України вибухи пролунали у Херсоні та Очакові (Миколаївська область).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення місцевих Telegram-каналів.

Вибухи в обох містах пролунали майже в один час. На даний момент немає інформації про "прильоти" та руйнування.

Також про причини вибухів поки не повідомляла місцева влада.

За кілька хвилин до вибухів у Telegram-каналах Миколаївської області почали писати про загрозу ударів із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 30 січня російські війська вкотре обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Внаслідок атаки є руйнування.

Також ми писали, що минулої доби окупанти не припиняли обстріли Харківської області. Внаслідок чого загинула цивільна, ще троє поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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ХерсонвибухиВійна в Україні