У Херсоні та Очакові під час тривоги пролунали вибухи

Вибухи в обох містах пролунали майже в один час. На даний момент немає інформації про "прильоти" та руйнування.

Також про причини вибухів поки не повідомляла місцева влада.

За кілька хвилин до вибухів у Telegram-каналах Миколаївської області почали писати про загрозу ударів із реактивних систем залпового вогню.