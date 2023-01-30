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В Херсоне и Очакове во время тревоги прогремели взрывы

Фото: в Херсоне и Очакове во время тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 30 января во время воздушной тревоги в южных областях Украины взрывы прогремели в Херсоне и Очакове (Николаевская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения местных Telegram-каналов.

Взрывы в обеих городах прогремели почти в одно время. В настоящий момент нет информации о "прилетах" и разрушениях.

Также о причинах взрывов пока не сообщали местные власти.

При этом за несколько минут до взрывов в пабликах Николаевской области начали писать об угрозе ударов из реактивных систем залпового огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 января российские войска в очередной раз обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Вследствие атаки есть разрушения.

Также мы писали, что за прошедшие сутки оккупанты не прекращали обстрелы Харьковской области. Вследствие чего погиб гражданский, еще трое ранены.

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