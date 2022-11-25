У Херсоні та області відкрили нові пункти гумдопомоги: адреси та графік роботи

У Херсонську область продовжує надходити гуманітарна допомога з інших областей України та від міжнародних донорів. У зв'язку з цим у місті розгорнули додаткові пункти видачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Зазначається, що у Херсонську область щодня привозять тисячі тонн продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних речей.
У місті відкрили нові пункти роздачі гумдопомоги, які працюють щоденно з 10:00 до 14:00. Отримувачі повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.
Гуманітарні центри Херсонської ОВА працюють за такими адресами:
У Херсоні:
Окрім того, пункти видачі гумдопомоги відкриті за такими адресами.
Нагадаємо, спеціалісти вже завершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглим населеним пунктам.
Окрім того, у місті тестують систему оповіщення.
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