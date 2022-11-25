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У Херсоні та області відкрили нові пункти гумдопомоги: адреси та графік роботи

Фото: у Херсоні та області відкрили нові пункти гумдопомоги (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсонську область продовжує надходити гуманітарна допомога з інших областей України та від міжнародних донорів. У зв'язку з цим у місті розгорнули додаткові пункти видачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначається, що у Херсонську область щодня привозять тисячі тонн продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних речей.

У місті відкрили нові пункти роздачі гумдопомоги, які працюють щоденно з 10:00 до 14:00. Отримувачі повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Гуманітарні центри Херсонської ОВА працюють за такими адресами:

У Херсоні:

  • вулиця Московська, 30;
  • вулиця І. Куліка, 149;
  • вулиця І. Куліка, 131;
  • проспект Ушакова, 35-а (ТЦ «Адмірал»);
  • вулиця Перекопська, 16 (Дніпровський райвиконком);
  • провулок Маяковського, 1 (Школа №28);
  • проспект Будівельників, 10 (Поліклініка №2);
  • вулиця Антона Головатого, 7 (Школа №8);
  • вулиця Карбишева, 11 ("Херсонліфт");
  • вулиця Суворова, 29 (Корабельна райрада);
  • вулиця Маяковського, 18;
  • вулиця Промислова, 24 (Школа № 23).

Окрім того, пункти видачі гумдопомоги відкриті за такими адресами.

  • с. Антонівка: вулиця 22-га Східна, вулиця Центральна, 48а;
  • с. Степанівка: вулиця Джона Говарда, 63;
  • с. Станіслав: Білозерське шосе, 43;
  • с. Комишани: вулиця Центральна, 81-а (Старостат);
  • с. Зеленівка: вулиця Лесі Українки, 7 (Старостат);
  • с. Чорнобаївка: вулиця Покровська, 45.

Нагадаємо, спеціалісти вже завершують відновлення мереж для подачі електроенергії Херсону та прилеглим населеним пунктам.

Окрім того, у місті тестують систему оповіщення.

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ХерсонГуманітарна допомога