В Херсоне и области открыли новые пункты гумпомощи: адреса и график работы

В Херсонскую область продолжает поступать гуманитарная помощь из других областей Украины и международных доноров. В связи с этим в городе развернули дополнительные пункты выдачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
Отмечается, что в Херсонскую область ежедневно привозят тысячи тонн продуктов питания, средств гигиены и других необходимых вещей.
В городе открыли новые пункты раздачи гумпомощи, которые работают ежедневно с 10:00 до 14:00. Получатели должны иметь при себе паспорт и идентификационный код.
Гуманитарные центры Херсонской ОВА работают по следующим адресам:
В Херсоне:
Кроме того, пункты выдачи гумпомощи открыты по следующим адресам.
Напомним, специалисты уже завершают восстановление сетей для подачи электроэнергии Херсону и близлежащим населенным пунктам.
Кроме того, в городе тестируют систему оповещения.
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