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У Херсоні та Чорнобаївці повідомляють про вибухи

Фото: у Херсоні та Чорнобаївці повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні та Чорнобаївці вранці 5 січня пролунали вибухи. Тривогу в області не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, після кількох вибухів у Чорнобаївці зникло світло.

Наразі військова адміністрація області не коментувала вибухи. Поки що незрозуміло, чи були "прильоти".

Нагадаємо, вчора російські війська кілька разів обстрілювали Херсон. Також повідомлялося про "прильоти" в Олешках.

Також ми писали, що 3 січня окупанти завдали удару по транспортному підприємству "Херсонелектротранс". Внаслідок обстрілу постраждали тролейбуси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонОбстрілвибухи