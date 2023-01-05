У Херсоні та Чорнобаївці повідомляють про вибухи

У Херсоні та Чорнобаївці вранці 5 січня пролунали вибухи. Тривогу в області не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За інформацією місцевих жителів, після кількох вибухів у Чорнобаївці зникло світло.
Наразі військова адміністрація області не коментувала вибухи. Поки що незрозуміло, чи були "прильоти".
Нагадаємо, вчора російські війська кілька разів обстрілювали Херсон. Також повідомлялося про "прильоти" в Олешках.
Також ми писали, що 3 січня окупанти завдали удару по транспортному підприємству "Херсонелектротранс". Внаслідок обстрілу постраждали тролейбуси.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.