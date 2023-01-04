У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Херсоні вдруге за день пролунали вибухи (ілюстрація / Getty Images)

У Херсоні вдень 4 січня вдруге за день пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

При цьому в херсонських Telegram-каналах повідомляють про обстріл Олешок. Після вибуху над містом здійнявся клуб диму. Фото: наслідки "прильоту" в Олешках (Telegram) Щодо вибухів у самому Херсоні, то зараз військова адміністрація не коментувала цю інформацію.