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У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи: що відомо

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Херсон, Середа 04 січня 2023 12:43
У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи: що відомо Фото: у Херсоні вдруге за день пролунали вибухи (ілюстрація / Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 4 січня вдруге за день пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

При цьому в херсонських Telegram-каналах повідомляють про обстріл Олешок. Після вибуху над містом здійнявся клуб диму.

У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи: що відомо

Фото: наслідки "прильоту" в Олешках (Telegram)

Щодо вибухів у самому Херсоні, то зараз військова адміністрація не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, сьогодні вранці у місті також було чути вибухи. При цьому влада так і не підтвердила їх. Однак там розповіли, що за минулу добу ворог 73 рази обстріляв територію області, застосувавши артилерію, РСЗВ, міномети та танки.

Також повідомлялося, що вчора російські війська вдарили по транспортному підприємству "Херсонелектротранс".

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