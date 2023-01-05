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В Херсоне и Чернобаевке сообщают о взрывах

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Херсон, Четверг 05 января 2023 08:36
В Херсоне и Чернобаевке сообщают о взрывах Фото: в Херсоне и Чернобаевке сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне и Чернобаевке утром 5 января прогремели взрывы. Тревога в области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, после нескольких взрывов в Чернобаевке пропал свет.

В настоящий момент военная администрация области не комментировала взрывы. Пока непонятно, были ли "прилеты".

Напомним, вчера российские войска несколько раз обстреливали Херсон. Также сообщалось о "прилетах" в Олешках.

Также мы писали, что 3 января оккупанты нанесли удар по транспортному предприятию "Херсонэлектротранс". Вследствие обстрела пострадали троллейбусы.

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