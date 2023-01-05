В Херсоне и Чернобаевке сообщают о взрывах
Фото: в Херсоне и Чернобаевке сообщают о взрывах (Getty Images)
В Херсоне и Чернобаевке утром 5 января прогремели взрывы. Тревога в области не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации местных жителей, после нескольких взрывов в Чернобаевке пропал свет.
В настоящий момент военная администрация области не комментировала взрывы. Пока непонятно, были ли "прилеты".
Напомним, вчера российские войска несколько раз обстреливали Херсон. Также сообщалось о "прилетах" в Олешках.
Также мы писали, что 3 января оккупанты нанесли удар по транспортному предприятию "Херсонэлектротранс". Вследствие обстрела пострадали троллейбусы.
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