Фото: в Херсоне и Чернобаевке сообщают о взрывах (Getty Images)

В Херсоне и Чернобаевке утром 5 января прогремели взрывы. Тревога в области не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, после нескольких взрывов в Чернобаевке пропал свет. В настоящий момент военная администрация области не комментировала взрывы. Пока непонятно, были ли "прилеты".