У Херсоні стали тролейбуси після перебоїв зі світлом: коли запустять транспорт

Миколаїв без світла

Сьогодні, 11 червня, також виникли проблеми з електроенергією у Миколаєві. Мер повідомив, що місто знеструмлене близько 10:00.

Голова Миколаївської ОВА уточнив, що аварійні відключення світла не пов'язані з російськими атаками.

За словами мера міста, у Миколаєві вже почали відновлювати постачання електрики.

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