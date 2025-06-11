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В Херсоне остановились троллейбусы после перебоев со светом: когда запустят транспорт

Фото: в Херсоне не работают троллейбусы (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне остановились троллейбусы в среду, 11 июня. Это произошло после частичного обесточивания города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую городскую военную администрацию в Telegram.

"Сейчас в городе временно остановлено движение электротранспорта. Это связано с необходимостью проведения срочных работ на электросетях", - говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что работы могут длиться до трех часов.

Жителей Херсона просят учитывать эту информацию при планировании передвижений. О возобновлении движения троллейбусов обещают сообщить дополнительно.

Стоит отметить, что сегодня утром в Херсоне некоторые микрорайоны осталась без света. Из-за этого, по сообщению местных властей, не работал электротранспорт на 12-м маршруте. Позже движение троллейбусов восстановили.

 

 

Николаев без света

Сегодня, 11 июня, также возникли проблемы с электроэнергией в Николаеве. Мэр сообщил, что город обесточен около 10:00.

Глава Николаевской ОВА уточнил, что аварийные отключения света не связаны с российскими атаками.

По словам мэра города, в Николаеве уже начали восстанавливать поставки электричества.

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ХерсонТролейбусОтключения света