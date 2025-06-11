В Херсоне остановились троллейбусы после перебоев со светом: когда запустят транспорт

"Сейчас в городе временно остановлено движение электротранспорта. Это связано с необходимостью проведения срочных работ на электросетях", - говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что работы могут длиться до трех часов.

Жителей Херсона просят учитывать эту информацию при планировании передвижений. О возобновлении движения троллейбусов обещают сообщить дополнительно.

Стоит отметить, что сегодня утром в Херсоне некоторые микрорайоны осталась без света. Из-за этого, по сообщению местных властей, не работал электротранспорт на 12-м маршруте. Позже движение троллейбусов восстановили.