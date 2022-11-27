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У Херсоні сьогодні почнуть підключати світло у житлові будинки

Фото: у Херсоні сьогодні почнуть підключати світло у будинках (GettyImage)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні енергетики, ймовірно, почнуть підключати світло у житлові будинки Херсона. Наразі фахівці заживлюють критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської облради Олександра Самойленка в ефірі телемарафону.

За його словами, електроенергія вже подається на водогони, каналізаційно-насосні станції, очисні споруди та джерела теплопостачання.

Ймовірно, сьогодні енергетики можуть почати повертати світло побутовим споживачам.

"Сьогодні, можливо, завтра уже почнеться таке більш масове підключення абонентів, що є набагато простішим, ніж запустити інфраструктуру великих підприємств водопостачання чи водовідведення", - зазначив Самойленко.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у звільненому Херсоні запрацювали каналізаційна станція та очисні споруди.

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ХерсонЕлектроенергія