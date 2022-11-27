В Херсоне сегодня начнут подключать свет в жилые дома

По его словам, электроэнергия уже подается на водопроводы, канализационно-насосные станции, очистные сооружения и источники теплоснабжения.

Вероятно, сегодня энергетики могут начать возвращать свет бытовым потребителям.

"Сегодня, возможно, завтра уже начнется такое более массовое подключение абонентов, что намного проще, чем запустить инфраструктуру крупных предприятий водоснабжения или водоотвода", - отметил Самойленко.

Напомним, вчера стало известно, что в освобожденном Херсоне заработали канализационная станция и очистные сооружения.

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