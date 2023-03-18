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У Херсоні скоротять комендантську годину

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Херсон, Субота 18 березня 2023 05:19
У Херсоні скоротять комендантську годину Фото: Херсон (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко підписав указ про зміну часу комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ГВА .

Для захисту громадянських громадян та з метою проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території населених пунктів Херсонського міського територіального товариства з 18 березня встановлено комендантську годину з 19:00 до 06:30.

До 18 березня у Херсоні комендантська година діяла з 17:00 до 06:30.

На території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Раніше ми повідомляли, що на Херсонщині вводиться посилена комендантська година через можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога.

Нагадаємо, росіяни обстріляли безпілотниками медустанови у Херсоні.

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Херсон Комендантська година
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