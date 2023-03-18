В Херсоне сократят комендантский час
Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко подписал указ об изменении времени комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГВА.
Для защиты гражданских граждан и с целью проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества с 18 марта установлен комендантский час с 19:00 до 06:30.
До 18 марта в Херсоне комендантский час действовал с 17:00 до 06:30.
На территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области вводится усиленный комендантский час из-за возможного пребывания на территории Херсона диверсионных групп врага.
Напомним, россияне обстреляли беспилотниками медучреждения в Херсоне.
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