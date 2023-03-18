ua ru
Сб, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне сократят комендантский час

Новина українською →
Херсон, Суббота 18 марта 2023 05:19
В Херсоне сократят комендантский час Фото: Херсон (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко подписал указ об изменении времени комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Для защиты гражданских граждан и с целью проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории населенных пунктов Херсонского городского территориального общества с 18 марта установлен комендантский час с 19:00 до 06:30.

До 18 марта в Херсоне комендантский час действовал с 17:00 до 06:30.

На территории, где введен комендантский час, запрещается пребывание в определенный период суток на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области вводится усиленный комендантский час из-за возможного пребывания на территории Херсона диверсионных групп врага.

Напомним, россияне обстреляли беспилотниками медучреждения в Херсоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Комендантский час
NEWS
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
Истребители для победы. Чем особенны МиГ-29 и как они помогут Украине
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить