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У Херсоні скорочують комендантську годину

Фото: у Херсоні змінили тривалість комендантської години (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні та громаді скорочують тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься о 19:00, а закінчуватиметься о 06:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міську раду в Telegram.

Оновлена комендантська година почне діяти з 16 листопада. У вказаний час жителям Херсона та громади заборонено перебувати на вулицях та громадських місцях.

Під час комендантської години будуть проводитися стабілізаційні заходи, зокрема і розмінування звільнених територій, а також заходи для безпеки цивільного населення громади.

Нагадаємо, що після деокупації Херсона у місті ввели комендантську годину з 17:00 до 8:00.

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ХерсонКомендантська годинаХерсонська область