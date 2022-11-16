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В Херсоне сокращают комендантский час

Фото: в Херсоне изменили длительность комендантского часа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне и общине сокращают время комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 19:00, а заканчивается в 06:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет в Telegram.

Обновленный комендантский час начнет действовать с 16 ноября. В указанное время жителям Херсона и общины запрещено находиться на улицах и общественных местах.

Во время комендантского часа будут проводиться стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование освобожденных территорий, а также меры по безопасности гражданского населения общины.

Напомним, что после деоккупации Херсона в городе был введен комендантский час с 17:00 до 8:00.

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ХерсонКомендантский часХерсонская область