В Херсоне сокращают комендантский час

Обновленный комендантский час начнет действовать с 16 ноября. В указанное время жителям Херсона и общины запрещено находиться на улицах и общественных местах.

Во время комендантского часа будут проводиться стабилизационные мероприятия, в том числе разминирование освобожденных территорий, а также меры по безопасности гражданского населения общины.

Напомним, что после деоккупации Херсона в городе был введен комендантский час с 17:00 до 8:00.

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