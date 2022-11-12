В Гарпоку заявили, що спір з "Укренерго" може призвести до недоплат для "зеленої" енергетики
Компанія "Укренерго" подала позов до ДП "Гарантований покупець" щодо розміру виплат за послугу зі збільшення частки зеленої генерації, що може створити проблему недоплат галузі у 2023 році у розмірі 10 мільярдів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ДП "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.
Згідно з повідомленням, господарський спір НЕК "Укренерго" з Гарпоком зараз знаходиться в активній стадії і стосується компенсацій за актами прийому-передачі послуг зі збільшення частки ВДЕ, які вже були затверджені сторонами.
Однак, за інформацією директора ДП «Гарантований покупець», у разі програшу в цій справі "Укренерго" може потенційно заявити про переплату за послугу зі збільшення частки ВДЕ у попередні періоди на суму 10 мільярдів гривень.
“Є ризик, що ці кошти компанія недоплачуватиме Гарпоку у майбутні періоди, і, відповідно, ці кошти не отримають підприємства зеленої енергетики за згенеровану зелену електроенергію", - додав Пилипенко.
Як повідомлялось, "Укренерго" подала позов до держпідприємства "Гарантований покупець" про відшкодування 1,1 млрд грн посилаючись на неналежне виконання зобов`язання.