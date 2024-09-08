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У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: постраждали 6 людей

Ілюстративне фото: у Херсоні росіяни скинуло дрон на маршртуку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у неділю, 8 вересня, атакували дроном маршрутку у місті Херсон. Там постраждали 4 пасажири та два перехожих.

Як повідомляє РБК-Україна про це у Telegram написав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, серед постраждалих три чоловіки 57, 58 та 60 років, а також три жінки - 43, 45 та 60 років.

"Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона в кабіну маршрутки. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці", - написав він.

Наразі усі потерпілі знаходяться під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

Обстріли Херсона та області

Російська армія на постійній основі завдає ударів по деокупованому Херсону та Херсонській області з лівобережної частини регіону.

Нагадаємо, росіяни окупували Херсон ще на початку повномасштабного вторгнення. Але у 2022 року українські військові провели операцію та 11 листопада змогли увійти до Херсону. Тоді ж росіяни покинули місто та втекли на лівий берег Дніпра.

Сьогодні повідомлялось, що російські війська обстріляли село Камишани Херсонської області, в результаті чого було поранено четверо людей.

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