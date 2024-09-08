У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: постраждали 6 людей

Обстріли Херсона та області

Російська армія на постійній основі завдає ударів по деокупованому Херсону та Херсонській області з лівобережної частини регіону.

Нагадаємо, росіяни окупували Херсон ще на початку повномасштабного вторгнення. Але у 2022 року українські військові провели операцію та 11 листопада змогли увійти до Херсону. Тоді ж росіяни покинули місто та втекли на лівий берег Дніпра.

Сьогодні повідомлялось, що російські війська обстріляли село Камишани Херсонської області, в результаті чого було поранено четверо людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.