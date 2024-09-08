В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: пострадали 6 человек

По данным Прокудина, среди пострадавших три человека 57, 58 и 60 лет, а также три женщины – 43, 45 и 60 лет.

"Четыре человека пострадали в результате сброса взрывчатки из дрона в кабину маршрутки. Два человека в момент удара находились на улице", - написал он.

В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.