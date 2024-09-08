ua en ru
Нд, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: постраждали 6 людей

Неділя 08 вересня 2024 16:10
UA EN RU
У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: постраждали 6 людей Ілюстративне фото: у Херсоні росіяни скинуло дрон на маршртуку (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у неділю, 8 вересня, атакували дроном маршрутку у місті Херсон. Там постраждали 4 пасажири та два перехожих.

Як повідомляє РБК-Україна про це у Telegram написав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, серед постраждалих три чоловіки 57, 58 та 60 років, а також три жінки - 43, 45 та 60 років.

"Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона в кабіну маршрутки. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці", - написав він.

Наразі усі потерпілі знаходяться під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.

Обстріли Херсона та області

Російська армія на постійній основі завдає ударів по деокупованому Херсону та Херсонській області з лівобережної частини регіону.

Нагадаємо, росіяни окупували Херсон ще на початку повномасштабного вторгнення. Але у 2022 року українські військові провели операцію та 11 листопада змогли увійти до Херсону. Тоді ж росіяни покинули місто та втекли на лівий берег Дніпра.

Сьогодні повідомлялось, що російські війська обстріляли село Камишани Херсонської області, в результаті чого було поранено четверо людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні
NEWS
У Зеленського про передачу Іраном ракет РФ: Україні потрібно дозволити бити по складах
У Зеленського про передачу Іраном ракет РФ: Україні потрібно дозволити бити по складах
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна