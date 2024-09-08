У Херсоні російський дрон атакував маршрутку: постраждали 6 людей
Російські військові у неділю, 8 вересня, атакували дроном маршрутку у місті Херсон. Там постраждали 4 пасажири та два перехожих.
Як повідомляє РБК-Україна про це у Telegram написав голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними Прокудіна, серед постраждалих три чоловіки 57, 58 та 60 років, а також три жінки - 43, 45 та 60 років.
"Четверо людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона в кабіну маршрутки. Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці", - написав він.
Наразі усі потерпілі знаходяться під наглядом медиків, їм надають необхідну допомогу.
Обстріли Херсона та області
Російська армія на постійній основі завдає ударів по деокупованому Херсону та Херсонській області з лівобережної частини регіону.
Нагадаємо, росіяни окупували Херсон ще на початку повномасштабного вторгнення. Але у 2022 року українські військові провели операцію та 11 листопада змогли увійти до Херсону. Тоді ж росіяни покинули місто та втекли на лівий берег Дніпра.
Сьогодні повідомлялось, що російські війська обстріляли село Камишани Херсонської області, в результаті чого було поранено четверо людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.