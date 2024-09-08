В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: пострадали 6 человек
Российские военные в воскресенье, 8 сентября, атаковали дроном маршрутку в Херсоне. Там пострадали 4 пассажира и два прохожих.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По данным Прокудина, среди пострадавших три человека 57, 58 и 60 лет, а также три женщины – 43, 45 и 60 лет.
"Четыре человека пострадали в результате сброса взрывчатки из дрона в кабину маршрутки. Два человека в момент удара находились на улице", - написал он.
В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается необходимая помощь.
Обстрелы Херсона и области
Российская армия на постоянной основе наносит удары по деоккупированному Херсону и Херсонской области с левобережной части региона.
Напомним, россияне оккупировали Херсон еще в начале полномасштабного вторжения. Но в 2022 году украинские военные провели операцию и 11 ноября смогли войти в Херсон. Тогда же россияне покинули город и скрылись на левом берегу Днепра.
Сегодня сообщалось, что российские войска обстреляли село Камышаны Херсонской области, в результате чего были ранены четыре человека.
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