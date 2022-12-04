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У Херсоні російські війська обстріляли СІЗО, є поранені

Фото: у Херсоні російські війська обстріляли СІЗО (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 4 грудня, російські військові обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

"Сьогодні, протягом доби під час обстрілу міста Херсон, були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятору", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів.

Повідомляється, що рішеннями військово-цивільного керівництва Херсонської області та Департаменту, здійснена евакуація усіх осіб, що були в СІЗО після деокупаціі території. Персонал ДКВС України забезпечує охорону установи.

Були викликані відповідні служби, ведуться роботи щодо належного процесуального оформлення даної події.

Нагадаємо, у неділю, 4 грудня, російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних мешканцях. Одна людина загинула, двоє поранені.

Також раніше ми писали, що жителям окупованого лівого берега Херсонської області дозволили евакуюватися через річку Дніпро. Евакуація буде відбуватися 3-5 грудня.

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ХерсонОбстріл