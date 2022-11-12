В Херсоні росіяни замінували будівлю "Суспільного"

"Бачимо зруйновані віконні блоки майже всюди, вибиті двері. Ззовні також видно, що всередині все зламано та розбито.Тут довгий час знаходився і працював ворог, тому навіть не має сумнівів щодо замінування", - розповів він.

Він наголосив: в жодному разі не слід наближатись до зазначених будівель через загрозу замінування.

"Щодо випадків мародерства: будь-яка річ не вартує життя", - констатував Сваричевський.