В Херсоні росіяни замінували будівлю "Суспільного"

Російські окупанти замінували будівлю "Суспільного" у Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook менеджера філії Михайла Сваричевського.
"Бачимо зруйновані віконні блоки майже всюди, вибиті двері. Ззовні також видно, що всередині все зламано та розбито.Тут довгий час знаходився і працював ворог, тому навіть не має сумнівів щодо замінування", - розповів він.
Він наголосив: в жодному разі не слід наближатись до зазначених будівель через загрозу замінування.
"Щодо випадків мародерства: будь-яка річ не вартує життя", - констатував Сваричевський.
Нагадаємо, що українські військові 11 листопада зайшли у Херсон. Зазначимо, що місто було окуповане росіянами з 2 березня 2022 року.
Детальніше про те, що відбувається в Херсоні та області - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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