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В Херсоне россияне заминировали здание "Суспильного"

Фото: в Херсоне россияне заминировали здание "Суспильного" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты заминировали здание "Суспильного" в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook менеджера филиала Михаила Сваричевского.

"Видим разрушенные оконные блоки почти повсюду, выбиты двери. Снаружи также видно, что внутри все сломано и разбито. Здесь долгое время находился и работал враг, поэтому даже нет сомнений в заминировании", - рассказал он.

Он подчеркнул: ни в коем случае не следует приближаться к указанным зданиям из-за угрозы заминирования.

"О случаях мародерства: любая вещь не стоит жизни", - констатировал Сварычевский.

Напомним, что украинские военные 11 ноября зашли в Херсон. Отметим, что город был оккупирован россиянами со 2 марта 2022 года.

Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области - читайте в материале РБК-Украина.

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Херсон