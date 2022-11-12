В Херсоне россияне заминировали здание "Суспильного"

"Видим разрушенные оконные блоки почти повсюду, выбиты двери. Снаружи также видно, что внутри все сломано и разбито. Здесь долгое время находился и работал враг, поэтому даже нет сомнений в заминировании", - рассказал он.

Он подчеркнул: ни в коем случае не следует приближаться к указанным зданиям из-за угрозы заминирования.

"О случаях мародерства: любая вещь не стоит жизни", - констатировал Сварычевский.