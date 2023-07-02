У Херсоні росіяни обстріляли аптеку та кафе, поранений чоловік

Російські окупанти сьогодні, 2 липня, вкотре обстріляли житловий квартал Херсона. Через атаку ворога постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Армія РФ обстріляла аптеку та кафе в одному з житлових кварталів у Херсоні.
"Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування.Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Військова адміністрація повідомляє, що постраждалому викликали "швидку".
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Херсонська ОВА додала, що окупанти обстріляли багатоповерхівку. Через ворожу атаку постраждали двоє людей. Їх госпіталізували.
Російські окупанти щоденно обстрілюють Херсон, росіяни атакують саме житлові квартали. Через ворожі атаки страждає мирне населення звільненого міста.
Зокрема, вчора російські війська вчергове обстріляли Херсон. Один зі снарядів влучив у будинок. Через обстріл поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець.
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