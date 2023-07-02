У Херсоні росіяни обстріляли аптеку та кафе, поранений чоловік

Армія РФ обстріляла аптеку та кафе в одному з житлових кварталів у Херсоні.

"Під ворожим вогнем опинилася аптека та заклад громадського харчування.Через обстріл поранення ніг дістав 50-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Військова адміністрація повідомляє, що постраждалому викликали "швидку".

Оновлено

Херсонська ОВА додала, що окупанти обстріляли багатоповерхівку. Через ворожу атаку постраждали двоє людей. Їх госпіталізували.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти щоденно обстрілюють Херсон, росіяни атакують саме житлові квартали. Через ворожі атаки страждає мирне населення звільненого міста.

Зокрема, вчора російські війська вчергове обстріляли Херсон. Один зі снарядів влучив у будинок. Через обстріл поранення отримала 9-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

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