В Херсоне россияне обстреляли аптеку и кафе, ранен мужчина

Армия РФ обстреляла аптеку и кафе в одном из жилых кварталов в Херсоне.

"Под вражеским огнем оказалась аптека и заведение общественного питания. Из-за обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Военная администрация сообщает, что пострадавшему вызвали "скорую".

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Херсонская ОВА добавила, что оккупанты обстреляли многоэтажку. Из-за вражеской атаки пострадали два человека. Их госпитализировали.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, россияне атакуют именно жилые кварталы. Из-за вражеских атак страдает мирное население освобожденного города.

В частности, вчера российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в дом. Из-за обстрела ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень.

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