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У Херсоні росіяни дроном атакували двох дітей та дорослих

Ілюстративне фото: у Херсоні росіняи з дрона атакували дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові за допомогою дрона атакували двох дітей та дорослих у місті Херсон у середу, 26 червня.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його даними, росіяни скинули з дрона боєприпас на людей. В результаті цього 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. У її 15-річної сестри - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.

"Потерпілих у стані середньої тяжкості шпиталізували для надання меддопомоги. Також до лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми", - повідомив Прокудін.

Обстріли Херсона

Після деокупації Херсону росіяни щодня завдають ударів по місту з лівого берега річки Дніпро. Днями росіяни завдали удару по Херсону і пошкодили енергообладнання. Через це в місті були проблеми зі світлом та водою.

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ХерсонВійна в УкраїніДіти