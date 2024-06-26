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В Херсоне россияне дроном атаковали двух детей и взрослых

Иллюстративное фото: в Херсоне россияне из дрона атаковали детей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные с помощью дрона атаковали двух детей и взрослых в городе Херсон в среду, 26 июня.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его данным, россияне сбросили с дрона боеприпас на людей. В результате 12-летняя девочка получила взрывную травму и обломочные ранения головы, туловища, ног и рук. У ее 15-летней сестры – взрывная и черепно-мозговая травмы, контузия.

"Пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали для оказания медпомощи. Также в больницу за помощью самостоятельно обратились 3 взрослых, которые находились вместе с детьми", - сообщил Прокудин.

Обстрелы Херсона

После деоккупации Херсона россияне ежедневно наносят удары по городу с левого берега реки Днепр. На днях россияне нанесли удар по Херсону и повредили энергооборудование. Поэтому в городе были проблемы со светом и водой.

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