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У Херсоні росіяни атакували "швидку": поранено медика та водія

Фото: росіяни атакували "швидку" у Херсоні (t.me/roman_mrochko)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія атакувала дроном карету швидкої допомоги у Херсоні зранку 17 квітня. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали медик та водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка в Telegram.

"Унаслідок атаки російського дрона близько 7:40 у Дніпровському районі постраждав фельдшер бригади екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

У 65-річного медика мінно-вибухові травми та уламкові поранення руки і ноги.

Також внаслідок атаки постраждав 61-річний водій бригади екстреної медичної допомоги. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

 

Обстріли Херсона

Херсон щодня страждає від російських обстрілів, оскільки знаходиться у зоні ураження окупантів. Херсон та правобережну частину області українські воїни звільнили восени 2022 року, але лівобережна частина залишається під російською окупацією.

Зранку у вівторок, 16 квітня, російські загарбники масовано атакували Херсон. Чотири російські КАБи вдарили по центральній частині міста, внаслідок чого загинув чоловік та були постраждалі.

Також росіяни з артилерії обстріляли Таврійський мікрорайон міста. Під обстріл потрапив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Як пізніше повідомила поліція, вчора армія РФ авіабомбами знищила льодову арену в Херсоні.

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