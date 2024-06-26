UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл, є поранені

Фото: росіяни атакували українських рятувальників у Херсоні 26 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія обстріляла українських рятувальників, котрі в цей час ліквідували наслідки попередньої атаки окупантів у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

Як розповіли у відомстві, через черговий обстріл росіян в одному з мікрорайонів Херсону виникла пожежа в гаражному кооперативі. Туди відразу вирушили рятувальники для ліквідації наслідків удару.

Саме в цей момент росіяни застосували вже звичну для них тактику подвійних ударів і завдали удару по тому ж місцю. Пожежний підрозділ, що приїхав на гасіння потрапив під повторний обстріл.

"На жаль, осколкові поранення отримали двоє рятувальників. В стані середньої тяжкості їх доставили у лікувальний заклад. Також зазнав пошкоджень пожежний автомобіль", - сказано у повідомленні.

 Фото: росіяни атакували українських рятувальників у Херсоні 26 червня (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Херсона

Нагадаємо, нещодавно росіяни завдали удару по Херсону та пошкодили енергообладнання. Через це в місті були проблеми зі світлом та водою.

Також сьогодні окупанти за допомогою дрона атакували двох дітей та дорослих у місті Херсон. В результаті цього 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонДСНСВійна в Україні