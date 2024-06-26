В Херсоне спасатели попали под повторный обстрел, есть раненые

Как рассказали в ведомстве, из-за очередного обстрела россиян в одном из микрорайонов Херсона возник пожар в гаражном кооперативе. Туда сразу отправились спасатели для ликвидации последствий удара.

Именно в этот момент россияне применили уже привычную для них тактику двойных ударов и нанесли удар по тому же месту. Пожарное подразделение, приехавшее на тушение попало под повторный обстрел.

"К сожалению, осколочные ранения получили двое спасателей. В состоянии средней тяжести их доставили в лечебное учреждение. Также получил повреждения пожарный автомобиль", - сказано в сообщении.

Фото: россияне атаковали украинских спасателей в Херсоне 26 июня (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Херсона

Напомним, недавно россияне нанесли удар по Херсону и повредили энергооборудование. Поэтому в городе были проблемы со светом и водой.

Также сегодня оккупанты с помощью дрона атаковали двоих детей и взрослых в городе Херсон. В результате 12-летняя девочка получила взрывную травму и обломочные ранения головы, туловища, ног и рук.

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