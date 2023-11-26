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В Херсоні пролунав потужний вибух

Фото: в Херсоні пролунав потужний вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 26 листопада, в Херсоні пролунав сильний вибух. Наразі в регіону не було оголошено про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

"У Херсоні чутно потужний вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише телерадіокомпанія.

Варто додати, що військове командування або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію. 

Наразі в регіоні не оголошено про повітряну тривогу. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:42 (alerts.in.ua)

Що кажуть в Повітряних силах? 

О 07:48 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Зокрема попереджали про ризик застосування авіаційного озброєння. 

Ситуація в Херсонській області 

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова обласної військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 25 листопада, ворог здійснив 58 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків,  БПЛА, АГС та авіації, два з них - ракетних. По Херсону росіяни випустили 30 снарядів. 

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області. Жертв та постраждалих немає. 

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