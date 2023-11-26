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В Херсоне раздался мощный взрыв

Фото: в Херсоне раздался мощный взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 26 ноября, в Херсоне раздался сильный взрыв. Пока в регионе не было объявлено о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

"В Херсоне слышен мощный взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет телерадиокомпания.

Стоит добавить, что военное командование или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию. 

Сейчас в регионе не объявлено о воздушной тревоге.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:42 (alerts.in.ua)

Что говорят в Воздушных силах?

В 07:48 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. В частности предупреждали о риске применения авиационного вооружения. 

Ситуация в Херсонской области 

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки, 25 ноября, враг совершил 58 обстрелов, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, АГС и авиации, два из них - ракетных. По Херсону россияне выпустили 30 снарядов. 

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и пострадавших нет.

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