В Херсоні пролунав потужний вибух
Зранку, 26 листопада, в Херсоні пролунав сильний вибух. Наразі в регіону не було оголошено про повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".
"У Херсоні чутно потужний вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише телерадіокомпанія.
Варто додати, що військове командування або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію.
Наразі в регіоні не оголошено про повітряну тривогу.
Фото: карта повітряних тривог станом на 08:42 (alerts.in.ua)
Що кажуть в Повітряних силах?
О 07:48 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Зокрема попереджали про ризик застосування авіаційного озброєння.
Ситуація в Херсонській області
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Як розповідав голова обласної військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін, протягом минулої доби, 25 листопада, ворог здійснив 58 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, АГС та авіації, два з них - ракетних. По Херсону росіяни випустили 30 снарядів.
Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області. Жертв та постраждалих немає.
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