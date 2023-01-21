У Херсоні пролунали вибухи: що відомо

За словами мешканців міста, потужні вибухи було чути у різних районах Херсона.

Варто зазначити, що у військовій адміністрації поки що не підтвердили сьогоднішні обстріли. Проте там повідомили, що минулої доби росіяни 36 разів обстріляли Херсонську область, застосувавши артилерію, РСЗВ та міномети.

Лише по Херсону окупанти вдарили 11 разів. Під удар потрапили житлові квартали.

Минулої доби в Херсонській області поранення отримали четверо цивільних. Двоє з них підірвалися на ворожій міні.