В Херсоне прогремели взрывы: что известно

По словам жителей города, мощные взрывы были слышны в разных районах Херсона.

Стоит отметить, что в военной администрации пока не подтвердили сегодняшние обстрелы. Однако там сообщили, что за прошедшие сутки россияне 36 раз обстреляли Херсонскую область, применив артиллерию, РСЗО и минометы.

Только по Херсону оккупанты ударили 11 раз. Под удар попали жилые кварталы.

За прошедшие сутки в Херсонской области ранения получили четверо гражданских. Двое из них подорвались на вражеской мине.