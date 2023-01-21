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В Херсоне прогремели взрывы: что известно

Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне утром в субботу, 21 января, прогремели взрывы. Воздушная трвевога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По словам жителей города, мощные взрывы были слышны в разных районах Херсона.

Стоит отметить, что в военной администрации пока не подтвердили сегодняшние обстрелы. Однако там сообщили, что за прошедшие сутки россияне 36 раз обстреляли Херсонскую область, применив артиллерию, РСЗО и минометы.

Только по Херсону оккупанты ударили 11 раз. Под удар попали жилые кварталы.

За прошедшие сутки в Херсонской области ранения получили четверо гражданских. Двое из них подорвались на вражеской мине.

Напомним, вчера россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.

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