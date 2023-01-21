В Херсоне прогремели взрывы: что известно

В Херсоне утром в субботу, 21 января, прогремели взрывы. Воздушная трвевога в городе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По словам жителей города, мощные взрывы были слышны в разных районах Херсона.
Стоит отметить, что в военной администрации пока не подтвердили сегодняшние обстрелы. Однако там сообщили, что за прошедшие сутки россияне 36 раз обстреляли Херсонскую область, применив артиллерию, РСЗО и минометы.
Только по Херсону оккупанты ударили 11 раз. Под удар попали жилые кварталы.
За прошедшие сутки в Херсонской области ранения получили четверо гражданских. Двое из них подорвались на вражеской мине.
Напомним, вчера россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Снаряды попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.