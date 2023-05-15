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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 15 травня 2023 22:45
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Херсоні сьогодні ввечері, 15 травня, пролунали вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Варто зазначити, що російські окупанти майже щоденно обстрілюють Херсон та правобережну частину області. Росіяни атакують регіон з лівого берега Дніпра, який залишається під контролем РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що зранку у понеділок, 15 травня, російська армія атакувала Херсон безпілотниками. Через це будівля одного з закладів освіти зазнала серйозних руйнувань.

Також раніше ми писали, що сьогодні вдень російські війська обстріляли житлові будинки у селі Львове Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

До того ж росіяни 86 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу. Через ворожі атаки загинули шість мешканців.

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Херсон вибухи Війна Росії проти України
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