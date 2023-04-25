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В Херсоне раздались взрывы

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Вторник 25 апреля 2023 11:46
В Херсоне раздались взрывы Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во вторник, 25 апреля, в Херсоне прогремели взрывы. Пока что в регионе воздушной тревоги не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне"..

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.

Официальная информация о взрывах пока не поступала.

В Херсоне раздались взрывы

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:41 (alerts.in.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки российские оккупанты 61 раз обстреляли Херсонскую область. В результате ударов четыре человека получили ранения.

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