У Херсоні пролунали вибухи
У четвер, 6 квітня, у Херсоні пролунали вибухи. У місті та області повітряна тривога не оголошувалась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Видання зазначає, що вибухи у місті лунають вдруге за добу.
Наразі офіційної інформації не надходило.
Оновлено (15:27)
У Херсоні знову лунають вибухи.
Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли два підприємства у Херсоні.
Крім того, вчора росіяни з артилерії обстріляли центр Берислава, внаслідок чого постраждала людина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.