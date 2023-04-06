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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Четвер 06 квітня 2023 15:19
У Херсоні пролунали вибухи Фото: У Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 6 квітня, у Херсоні пролунали вибухи. У місті та області повітряна тривога не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Видання зазначає, що вибухи у місті лунають вдруге за добу.

Наразі офіційної інформації не надходило.

Оновлено (15:27)

У Херсоні знову лунають вибухи.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли два підприємства у Херсоні.

Крім того, вчора росіяни з артилерії обстріляли центр Берислава, внаслідок чого постраждала людина.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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