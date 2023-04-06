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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Четверг 06 апреля 2023 15:19
В Херсоне прогремели взрывы Фото: В Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 6 апреля, в Херсоне прогремели взрывы. В городе и области воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Издание отмечает, что взрывы в городе раздаются во второй раз за сутки.

На данный момент официальной информации не поступало.

Обновлено (15:27)

В Херсоне опять раздаются взрывы.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли два предприятия в Херсоне.

Кроме того, вчера россияне из артиллерии обстреляли центр Берислава, в результате чего пострадал человек.

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