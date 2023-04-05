У Херсоні пролунали вибухи

У середу, 5 квітня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Суспільне" повідомило, що у Херсоні знову чутно вибухи.

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 4 квітня обстріляли Херсонську область. Унаслідок ворожої атаки постраждали троє осіб.

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