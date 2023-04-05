В Херсоне раздались взрывы

В среду, 5 апреля, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Напомним, что российские оккупанты вечером 4 апреля обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.
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