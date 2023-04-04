У Херсоні пролунали вибухи

У вівторок, 4 квітня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні у Херсоні вже лунали звуки вибухів.

Також повідомлялось, що за минулу добу окупанти чотири рази обстріляли Херсон, 10 снарядів влучили у житловий квартал міста та на територію медичного закладу.

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