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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 04 квітня 2023 19:22
У Херсоні пролунали вибухи Фото: У Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 4 квітня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряна тривога у місті та області оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Нагадаємо, що сьогодні у Херсоні вже лунали звуки вибухів.

Також повідомлялось, що за минулу добу окупанти чотири рази обстріляли Херсон, 10 снарядів влучили у житловий квартал міста та на територію медичного закладу.

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