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В Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Вторник 04 апреля 2023 19:22
В Херсоне раздались взрывы Фото: В Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 4 апреля, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области не была объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

Напомним, что сегодня в Херсоне уже доносились звуки взрывов.

Также сообщалось, что за минувшие сутки оккупанты четыре раза обстреляли Херсон, 10 снарядов попали в жилой квартал города и на территорию медицинского учреждения.

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