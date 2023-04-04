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У Херсоні лунають вибухи

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Херсон, Вівторок 04 квітня 2023 15:06
У Херсоні лунають вибухи Фото: в Херсоні 4 квітня чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 4 квітня лунають вибухи. Офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"У Херсоні лунають вибухи", - інформують в мережі.

Нагадаємо, що за минулу добу окупанти чотири рази обстріляли Херсон, 10 снарядів влучили у житловий квартал міста та на територію медичного закладу.

Додамо, також ми писали, що російські військові обстріляли медзаклад у Херсоні.

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