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В Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Субота 25 березня 2023 16:50
В Херсоні пролунали вибухи Фото: В Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 25 березня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області оголошено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів не надходило.

Нагадаємо, що у Херсоні вчора, 24 березня місцеві жителі чули вибухи. Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки не було.

Додамо, що за минулу добу путінські війська чотири рази накривали вогнем Херсон, одна людина загинула.

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