В Херсоні пролунали вибухи

У суботу, 25 березня, у Херсоні пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області оголошено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Нагадаємо, що у Херсоні вчора, 24 березня місцеві жителі чули вибухи. Офіційних коментарів щодо ситуації в місті поки не було.

Додамо, що за минулу добу путінські війська чотири рази накривали вогнем Херсон, одна людина загинула.

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