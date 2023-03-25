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В Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Суббота 25 марта 2023 16:50
В Херсоне раздались взрывы Фото: В Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 марта, в Херсоне раздались звуки взрывов. Воздушная тревога в городе и области объявлена не была.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Пока официальной информации о взрывах не поступало.

Напомним, что в Херсоне вчера, 24 марта, местные жители слышали взрывы. Официальных комментариев по ситуации в городе пока не было.

Добавим, что за минувшие сутки путинские войска четырежды накрывали огнем Херсон, один человек погиб.

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