У Херсоні пролунали вибухи

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

При цьому зараз ні в місті, ні в області повітряну тривогу не оголошували.

Офіційної інформації щодо вибухів у місті поки не надходило.

Нагадаємо, у Херсоні виникла критична ситуація з опаленням через обстріл.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили магістральним трубопроводом у Херсоні, тому без опалення залишилися десятки тисяч людей.

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